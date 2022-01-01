Елена Синица Пермский край пока останется без главного архитектора Сроки проведения конкурса для отбора кандидатов на этот пост ещё не определены Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

В Пермском крае должность главного архитектора региона пока останется вакантной. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе краевого минимущества.

«Отбор на должность главного архитектора Пермского края будет проводиться через конкурс в соответствии с законодательством. Мы планируем провести всё как можно скорее», — добавили в ведомстве.





Напомним, отбор кандидатур проходит в два этапа. Участники проходят тестирование и представляют конкурсные работы.





В обязанности главного архитектора входит оказание экспертной, аналитической и консультативной поддержки губернатору в сфере градостроительства и архитектуры.





Кроме этого, в числе обязанностей — участие в реализации госполитики в сфере градостроительства и архитектуры, осуществление систематизации нормативов градостроительного проектирования, координация работы по формированию облика городов, городских и сельских поселений, участие в разработке архитектурных концепций, организации и проведении семинаров, конференций, выставок, архитектурных конкурсов, направленных на совершенствование облика архитектурной среды региона.





Ранее сообщалось, что бывший главный архитектор Прикамья, заместитель министра регионального министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Артём Габдрахманов с понедельника, 23 января, занимает должность и.о. министра строительства региона.

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