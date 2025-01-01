В Пермском крае отмечен рост объёмов автокредитования на 26% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно сведениям, предоставленным Национальным бюро кредитных историй, во втором квартале 2025 года жителям Пермского края было оформлено свыше 6 тыс. займов на приобретение автомобилей. Этот показатель на 26,3% превосходит данные предыдущего квартала.

В масштабах Российской Федерации во втором квартале 2025 года было выдано 253,3 тыс. автокредитов, что демонстрирует прирост в 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам Алексея Волкова, директора по маркетингу НБКИ, после крайне низких показателей, зафиксированных в первом квартале, во втором квартале 2025 года наблюдается стабилизация и даже подъем в сфере автокредитования. Главной причиной этого является снижение стоимости автокредитов, обусловленное смещением спроса в сторону более доступных автомобилей, а также программами субсидирования процентных ставок, реализуемыми автопроизводителями.

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