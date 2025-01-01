Без льготной ипотеки квартиры в Перми стали на 1,7 квадратных метра меньше Средний метраж приобретаемого жилья снизился до 48,4 кв. м Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После прекращения действия всеобщей льготной ипотеки и увеличения процентных ставок на первичном рынке жилья наблюдается тенденция к уменьшению средней площади приобретаемых квартир в большинстве городов России. Если в среднем по стране в июле 2024 года, сразу после отмены льготной ипотечной программы, средний метраж приобретаемого жилья составлял 52,1 кв. м, то в настоящее время он снизился до 50,4 кв. м. В Перми аналогичное сокращение произошло с 50,1 до 48,4 кв. м, сообщает «Циан.Аналитика».

Более жесткие условия ипотечного кредитования в сочетании с продолжающимся ростом цен на новостройки подтолкнули покупателей к выбору более доступного и, как следствие, более компактного жилья, поясняют эксперты. Они отмечают, что переориентация с мер по стимулированию массового спроса на жильё в сторону адресных программ, в частности семейной ипотеки, пока не привела к росту спроса на просторные квартиры, которые более соответствуют задачам повышения демографических показателей.

Наиболее заметное снижение площади зафиксировано в конце 2024 года, в первой половине 2025 года средняя площадь продолжала уменьшаться более умеренными темпами. Предыдущий период столь продолжительного снижения наблюдался в 2021 году и был обусловлен увеличением доли инвестиционных покупок, когда инвесторы чаще приобретали небольшие однокомнатные квартиры и студии. Снижение средней площади квартир в мае-июне 2024 года объясняется резким ростом спонтанных покупок, когда многие стремились воспользоваться преимуществами льготной ипотеки, выбирая наиболее доступные и компактные варианты.

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