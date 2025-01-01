В Прикамье на обновление жилищной инфраструктуры выделили почти 5 млрд рублей За последние пять лет в регионе модернизировали 27 объектов теплоснабжения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за пять лет было модернизировано 27 объектов теплоснабжения в 12 муниципалитетах. А с 2019 года на обновление котельных в регионе власти выделили 1,5 млрд руб. из краевого бюджета. За это время улучшились условия для почти 10 тыс. жителей в разных округах региона. Такие данные были озвучены на выездном заседании регионального правительства в Лысьве.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Натальи Киселёвой, в настоящее время в регионе более 1,4 тыс. источников тепла. Общая протяженность сетей водоснабжения на сегодняшний день составляет более 10,2 тыс. км, а сетей водоотведения — порядка 4,2 тыс. км.

«К основным проблемам сферы ЖКХ можно отнести большую протяжённость коммунальных сетей, значительный износ оборудования и высокие потери на сетях, которые, в свою очередь, приводят к снижению надёжности функционирования как источников, так и распределительных сетей, к снижению качества предоставляемых коммунальных услуг населению», — рассказала чиновница.

В течение двух лет, в 2025 и 206 год, в Прикамье планируется построить и реконструировать 22 объектов теплоснабжения. В это году уже реализованы проекты в ЗАТО Звёздный, Александровске и с. Елово. В этом году регион также участвует в федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры». На обновление инфраструктуры получено почти 5 млрд руб. В первый год запланировано 25 мероприятий в 13 муниципалитетах, а за пять лет планируется модернизировать 52 объекта и заменить более 217 км сетей в 25 территориях.

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