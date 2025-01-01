Четыре территории Прикамья получат средства на строительство и модернизацию спортивной инфраструктуры Решение принято на заседании кабмина Поделиться Твитнуть

30 июля на выездном заседании правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсуждались вопросы перераспределения дополнительных финансовых ресурсов из бюджета на обновление спортивной инфраструктуры региона.

В результате дополнительного конкурсного отбора в рамках программы модернизации спортивных объектов четыре муниципальных образования получат финансирование на улучшение спортивных сооружений.

Для проведения капитального ремонта спортивного зала школы №17 в Соликамске и школьной спортивной площадки в с. Карагай выделено 16 млн руб.

В рамках программы «Пермский край! На лыжи!», направленной на строительство и модернизацию лыжно-биатлонных комплексов, Сивинскому муниципальному округу предоставлено 5,25 млн руб. на приобретение и монтаж модульной лыжной базы.

Гайнский муниципальный округ получит 9 млн руб. на завершение строительства межшкольного стадиона. Его строительство стартовало еще в 2015 году, однако не было завершено. Подрядчик прекратил работы и отказался возвращать полученные авансовые платежи. За прошедшие годы покрытие поля и беговых дорожек пришло в полную негодность. Фактически, стадион будет возводиться заново. Выделенное финансирование позволит выполнить работы на основе новой проектно-сметной документации.

Напомним, согласно установленным правилам предоставления субсидий, муниципальные образования обязаны внести собственную долю финансирования, которая, в зависимости от программы, варьируется от 25 до 30% от общей стоимости строительства или модернизации объекта. Кроме того, все работы должны быть завершены до конца текущего года.

Дмитрий Махонин дал указание оперативно довести финансовые средства до муниципалитетов, заключить все необходимые соглашения, а главам муниципалитетов поручил лично контролировать ход реализации проектов.

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