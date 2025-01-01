Американский форвард Микел Хопкинс присоединяется к пермской «Парме» Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Американский нападающий Микел Хопкинс (рост 206 см, возраст 32 года) заключил однолетнее соглашение с пермским баскетбольным клубом «Парма», сообщает пресс-служба БК.

Хопкинс, уроженец Вашингтона, округ Колумбия, начал свой баскетбольную карьеру в университете Джорджтауна, выступая за команду «Джорджтаун Хойяс». После окончания университета он играл в европейских лигах. В его послужном списке значатся клубы из Турции, Болгарии, Словении, Италии, Японии и России.

В сезоне 2023-2024 Хопкинс впервые выступил в Единой Лиге ВТБ, защищая цвета красноярского «Енисея». В 39 играх его средние показатели составили 10,7 очка, 7,1 подбора, 0,9 передачи и 0,6 перехвата за 26 минут игрового времени.

Предыдущий сезон баскетболист отыграл в Японии за команду «Фукусима Файрбондз». В 48 матчах он демонстрировал среднюю статистику в 15,2 очка, 10,1 подбора, 2,6 передачи и 0,9 перехвата, проводя на площадке в среднем 29 минут.





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