Напугавшее россиян сообщение о новых штрафах от ГИБДД оказалось фейком Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В МВД России официально заявили тг-каналу Маргариты Симоньян, что сообщения о якобы введённом десятидневном сроке для владельцев автомобилей на уведомление Госавтоинспекции об изменении места постоянной регистрации, является фейков.

В министерстве пояснили, что полный перечень обязанностей автовладельцев по регистрации транспортных средств регламентируется законодательством о регистрации, включая Федеральный закон № 283-ФЗ от 3 августа 2018 года «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с частью 3 статьи 8 указанного закона, владелец транспортного средства обязан обратиться в регистрационное подразделение ГИБДД для постановки транспортного средства на учёт в течение десяти дней в следующих случаях: после выпуска транспортного средства, изготовленного для личного пользования; после временного ввоза транспортного средства в Россию на срок более одного года; после приобретения прав владельца на транспортное средство, ранее не зарегистрированное в России, для внесения изменений в регистрационные данные в связи со сменой владельца; после приобретения прав владельца транспортного средства.

Согласно ст. 11 Федерального закона, место жительства владельца транспортного средства относится к регистрационным данным, подлежащим изменению. Однако, обязательный десятидневный срок для внесения этих изменений законом не установлен.

В МВД призвали СМИ и блогеров проверять информацию, полученную из неофициальных источников, чтобы избежать распространения недостоверных сведений.

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