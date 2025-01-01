Прокурор объяснил, почему запросил для экс-начальницы УКС Перми 10 лет колонии Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Ленинском районном суде Перми сегодня состоялись прения сторон по делу о коррупции, в котором фигурирует экс-руководитель Управления капитального строительства городской администрации Ирина Чиркова. Чиновница обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, что квалифицируется по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

В ходе судебных дебатов государственный обвинитель настаивал на признании подсудимой виновной в совершении преступления и, как уже сообщал «Новый компаньон», запросил для бывшей сотрудницы администрации наказание в виде 10 лет заключения в колонии общего режима. Кроме того, обвинение считает необходимым наложить на осужденную штраф в размере 54,5 млн руб. и лишить её права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе в течение восьми лет. Также предложено конфисковать в пользу государства квартиру, полученную в качестве незаконного вознаграждения.

Как объяснил прокурор Ленинского района Перми Вадим Расторгуев, представляющий государственное обвинение, любое другое наказание не будет соответствовать тяжести совершенного преступления и требованиям закона.

В настоящее время суд взял время на обдумывание и вынесение приговора по данному делу.

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