Пассажиропоток пермского аэропорта с начала года превысил 1 млн человек На международных рейсах число пассажиров увеличилось на 17% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала текущего года услугами аэровокзала в Перми воспользовались 1 015 037 человек, что на 3,7% превышает результаты аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Большого Савино.

На внутренних рейсах пассажиропоток увеличился на 2,3%, а на международных — на 17%.

Напомним, пассажиропоток аэропорта Перми в весь 2024 году превысил 1,95 млн человек. Наибольшее количество пассажиров тогда перевезла авиакомпания «Аэрофлот» — 660 тыс. Большое Савино обслуживало воздушные суда 20 российских и зарубежных авиакомпаний.

Количество прямых направлений, по которым можно было отправиться из Перми, достигло 30. Самым популярным оказалось, конечно, направление на Москву. Им воспользовались 900 тыс. человек.

Для справки: по итогам 2023 года пассажиропоток аэропорта Перми составил 1 992 852 человека, в 2022-м — 1 743 696, в 2021-м — 1 928 330, в 2020-м — 1,1 млн пассажиров. В допандемийном 2019 году пермский аэропорт обслужил 1 647 005 человек.

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