В Перми начали работу городские ярмарки Они разместились на Компросе, улицах Крупской и Маршала Рыбалко Поделиться Твитнуть

В Перми открылись городские ярмарки. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, торговые точки расположены по трём адресам: Комсомольский проспект, 79, ул. Крупской, 42 и ул. Маршала Рыбалко, 109.

На ярмарке представлена продукция местных сельхозпроизводителей и ремесленников: свежие овощи, сушеные фрукты, разнообразные орехи, другая продукция для приготовления пищи. Также в ассортименте представлены сувениры с пермской символикой, изделия из кожи ручной работы. В дополнение к этому посетители смогут выбрать многолетние декоративные растения и кустарники.

Ярмарки будут открыты для посещения до 1 августа. Время работы с 11:00 до 19:00.

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