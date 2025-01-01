В Перми создана рабочая группа по увековечению памяти участников СВО Её возглавил замглавы города Сергей Трошков Поделиться Твитнуть

Сергей Трошков

Администрация Перми

В Перми на заседании городского Совета по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне и об иных военных конфликтах было решено сформировать рабочую группу, ответственную за увековечивание памяти погибших участников СВО. Также был утверждён её состав.

Ключевой задачей рабочей группы станет изучение инициатив, поступающих от различных источников: государственных и муниципальных органов власти, общественных и религиозных организаций, трудовых коллективов, предприятий и частных лиц. Эти инициативы будут касаться способов увековечивания памяти участников СВО в Перми. Кроме того, группа будет оказывать поддержку в организации и проведении мероприятий, направленных на эту же цель.

В состав рабочей группы включены представители городской администрации, депутаты городской думы, а также представители общественных организаций и объединений. Председателем назначен заместитель главы города Сергей Трошков.

Стоит напомнить, что Совет по сохранению исторической памяти был создан с целью объединения усилий и координации патриотической деятельности различных структурных подразделений. В его состав вошли чиновники, депутаты, участники поисковых отрядов, сотрудники образовательных учреждений и др.

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