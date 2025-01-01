Родители 10-летнего пермяка отсудили у школы 100 тысяч за сломанный зуб Ребёнок травмировался на скользкой лестнице учебного заведения Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Судебные приставы в Перми взыскали компенсацию морального вреда в пользу учащегося, пострадавшего от некачественной уборки школьного крыльца, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

В ведомстве рассказали, что неприятный инцидент со школьником произошёл в конце ноября 2023 года. Десятилетний мальчик, входя в здание учебного заведения, поскользнулся на обледеневшей лестнице, упал и повредил передний зуб. Сотрудники учебного заведения оказали пострадавшему первую помощь, после чего мать отвезла его в стоматологическую клинику. Там был составлен план лечения и определена стоимость восстановления зуба.

Мать ребенка подала иск о взыскании компенсации морального вреда. На суде было доказано, что мальчик испытал сильную боль и испуг, увидев кровь. Кроме того, родители были обеспокоены тем, что протезирование невозможно до полного формирования челюсти, а это значит, что их сын будет вынужден жить без переднего зуба в течение нескольких лет, что может негативно сказаться на его психологическом состоянии.

Суд признал школу виновной в случившемся, поскольку учреждение не обеспечило своевременную уборку наледи и не гарантировало безопасность детей на территории.

Исполнительный лист о взыскании 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда поступил в отделение судебных приставов по Кировскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Руководство школы было уведомлено о начале исполнительного производства и предупреждено о возможных штрафах в случае уклонения от исполнения решения суда. Поскольку в установленный срок долг не был погашен, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тыс. руб. и наложил запрет на регистрационные действия со зданиями и земельными участками школы. После применения этих мер вся сумма компенсации была взыскана и перечислена пострадавшей стороне.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.