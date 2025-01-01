В ЧОПах Прикамья выявлены факты неофициального трудоустройства За нарушения трудовых прав к ответственности были привлечены 5 охранных организаций Поделиться Твитнуть

С начала текущего года в Государственную инспекцию труда по Пермскому краю поступило свыше 40 жалоб от сотрудников частных охранных организаций, касающихся вопросов оплаты труда и оформления трудовых договоров.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, при проверке обоснованности обращений, в подавляющем большинстве ситуаций удалось восстановить нарушенные права работников без применения дополнительных административных мер воздействия в отношении работодателей.

По итогам анализа поступивших жалоб, работодателям было вынесено более 30 предостережений о недопустимости несоблюдения требований трудового законодательства.

Кроме того, Инспекцией было проведено 3 контрольных мероприятия, в ходе которых были выявлены нарушения, касающиеся оплаты труда, заключения трудовых договоров и организации обучения по охране труда.

Главной причиной нарушений трудового законодательства является заниженная стоимость контрактов на оказание охранных услуг, возникающая из-за демпинга.

В 2025 году за нарушения трудовых прав к ответственности были привлечены 5 охранных организаций. Сумма наложенных штрафов превысила 70 тыс. руб.

Данная категория работников наиболее часто сталкивается с незарегистрированными трудовыми отношениями, отметила заместитель руководителя инспекции Ирина Зройчикова.

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