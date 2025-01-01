Банк в Пермском крае оштрафовали за обман жены участника СВО Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Пермском крае представительница неустановленной организации позвонила жене клиента банка «Русский Стандарт» и, выдав себя за судебного пристава, заявила, что из-за долга их общее имущество будет арестовано. Женщине предложили немедленно погасить задолженность в филиале банка, чтобы избежать визита «приставов». Пермячка попыталась объяснить, что её муж участвует в СВО, и исполнительное производство в отношении него должно быть приостановлено. Однако собеседница заявила, что из-за давности кредита эти правила не действуют.

Испуганная перспективой остаться без жилья с ребёнком, женщина поспешила выполнить требования звонившей и внесла первый взнос в 80 тыс. руб. в отделении банка, планируя позже перевести остаток. Заподозрив неладное из-за отказа предоставить документы и информации об отделе приставов, она обратилась в надзорный орган ГУФССП по Пермскому краю.

В ходе проверки выяснилось, что с женщиной общались сотрудники банка. Было доказано, что банк нарушил правила взыскания долгов: оказал психологическое давление, солгал о принадлежности сотрудника к госоргану и предоставил ложную информацию о последствиях неуплаты.

Всё это послужило основанием для признания банка виновным по статье 14.57 КоАП РФ «Нарушение прав потребителей при взыскании долгов». На юридическое лицо наложен штраф в размере 500 тыс. руб., сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

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