В Прикамье жителя Удмуртии осудили за гибель в ДТП трёх человек
Авария произошла под Краснокамском
В Краснокамске суд признал 54-летнего мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем гибель нескольких человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Прикамья.
Как установил суд, авария произошла в марте на трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь», возле д. Гуляево. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем «Иж Ода», который остановился для поворота налево.
Напомним, в результате ДТП погибли водитель (79 лет) и пассажирка (49 лет), находившаяся на заднем сиденье. Ещё один пассажир (26 лет), ехавший на переднем сиденье, скончался в больнице. Уголовное дело рассматривалось в Краснокамском городском суде.
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