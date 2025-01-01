В Прикамье жителя Удмуртии осудили за гибель в ДТП трёх человек Авария произошла под Краснокамском Поделиться Твитнуть

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В Краснокамске суд признал 54-летнего мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем гибель нескольких человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Прикамья.

Как установил суд, авария произошла в марте на трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь», возле д. Гуляево. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем «Иж Ода», который остановился для поворота налево.

Напомним, в результате ДТП погибли водитель (79 лет) и пассажирка (49 лет), находившаяся на заднем сиденье. Ещё один пассажир (26 лет), ехавший на переднем сиденье, скончался в больнице. Уголовное дело рассматривалось в Краснокамском городском суде.

Суд назначил виновнику аварии четыре года лишения свободы в колонии-поселении, а также запретил ему управлять транспортными средствами в течение двух лет.

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