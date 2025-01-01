В Прикамье за смертельное ДТП осудят водителя грузовика Авария случилась в марте под Краснокамском Поделиться Твитнуть

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Прокуратура Краснокамска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против жителя Удмуртии, которому инкриминируют нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Следствие считает, что утром 15 марта этого года водитель грузовика, двигаясь по автомобильной дороге Кострома—Шарья—Киров—Пермь, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с идущим впереди легковым автомобилем. Это привело к гибели водителя легковушки и двух его пассажиров. Они скончались от полученных в аварии травм.

Сейчас водителю грузовика грозит до семи лет лишения свободы. Плюс его могут лишить права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до трёх лет.

Уголовное дело будет рассматривать Краснокамский городской суд.

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