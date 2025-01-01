В Пермском крае в техникумы и колледжи подано почти 95 тысяч заявлений Это на 19,1 тысячи больше, чем в прошлом году Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Пермским авиационным техникумом

По результатам подведения промежуточных итогов приемной кампании в учреждениях среднего профессионального образования (СПО), Пермский край вошел в число лидеров среди российских регионов по объёму заявок от абитуриентов, стремящихся поступить в колледжи и техникумы. Об этом заявили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов.

В профессиональные образовательные учреждения Пермского края поступило около 95 тыс. заявлений, (+19,1 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), отметили в Минобре региона. Наибольший интерес у поступающих вызвали следующие направления: «Машиностроение» (15,2%), «Информационные технологии» (12,8%), «Нефтегазовое дело и горное дело» (10,3%), «Здравоохранение» (8,8%), «Строительство» (7,7%), «Образование и педагогические науки» (4,2%) и «Химические технологии» (3,1%).

Приём документов в учреждения среднего профессионального образования будет осуществляться до 15 августа. В случае наличия незаполненных мест, приёмная кампания будет продлена до 25 ноября. Подача документов в колледжи и техникумы ведётся на портале «Госуслуги».

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