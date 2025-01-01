Авиарейсы из Перми в Египет продлены до весны 2026 года С ноября в Шарм-эль-Шейх будут летать «Уральские авиалинии» Поделиться Твитнуть

Пермский международный аэропорт анонсировал продление чартерной программы в направлении египетского курорта Шарм-эль-Шейх до весны 2026 года.

Согласно информации, опубликованной на сайте аэропорта, авиакомпании AlMasria и Air Cairo продолжат выполнять рейсы в Шарм-эль-Шейх до конца октября 2025 года. А с 1 ноября по 28 марта полёты по данному направлению будет осуществлять авиакомпания «Уральские авиалинии» с частотой три раза в месяц. Рейсы будут выполняться на самолётах Airbus A321. Время в пути - около 6 часов.

В Хургаду авиакомпания AlMasria будет осуществлять рейсы до 24 октября 2025 года. Информация о продлении лётной программы в Хургаду до выесны 2026 года пока не отражена на онлайн-табло аэропорта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.