Дмитрий Махонин сдал в избирком Пермского края документы на регистрацию в качестве кандидата в губернаторы Губернатор определился с тройкой кандидатов в сенаторы от Пермского края Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края

Избирательная комиссия Пермского края сообщила, что первый кандидат в губернаторы, который идёт на выборы в сентябре, подал в комиссию все необходимые документы. Из 11 кандидатов, заявивших о желании пойти на выборы, первым подал документы действующий губернатор Дмитрий Махонин.

В поддержку своего выдвижения Дмитрий Махонин сдал 50 подписей муниципальных депутатов из всех 43 муниципальных образований региона.

Михаил Майоров, председатель Общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае:

— Выборы губернатора — важнейшее политическое событие года в жизни региона. Поэтому все должны быть уверены в том, что выборы проходят открыто и прозрачно. Члены Общественной палаты Пермского края лично отслеживают процедуры избирательного процесса и констатируют их полное соответствие законам. Мы увидели, что крайизбирком одинаково относится к каждому кандидату. На этапе выдвижения при необходимости все получали нужные им разъяснения. Сейчас на выборах — этап сдачи документов на регистрацию.

Первым необходимый пакет документов представил кандидат Дмитрий Махонин. Мы убедились, что он выполнил норму закона по количеству подписей депутатов.

У других кандидатов есть ещё день — 30 августа, чтобы представить собранные подписи в краевую избирательную комиссию. Затем рабочая группа в нашем присутствии проверит их достоверность, после чего будет вынесено решение о регистрации кандидатов.

Дмитрий Махонин также предложил три кандидатуры в члены Совета Федерации от Пермского края: действующего сенатора Андрея Климова, заместителя секретаря регионального отделения «Единой России» Вячеслава Григорьева и первого замглавы администрации губернатора Пермского края Леонида Политова.

Процедура приёма документов для регистрации от кандидатов в губернаторы Пермского края продолжится до 18:00 30 июля 2025 года.

Выборы губернатора Пермского края состоятся 14 сентября 2025 года.

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