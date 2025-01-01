В Прикамье отмечен высокий уровень конкуренции на выборах губернатора региона Но избирательная кампания проходит спокойно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Участники экспертного клуба обсудили итоги выдвижения кандидатов на выборы губернатора Прикамья. Документы в Избирательную комиссию Пермского края подали 11 человек, в том числе — три самовыдвиженца. Это рекорд для выборов в регионе с начала XXI века.

По словам политического консультанта Людмилы Ознобишиной, это показывает высокую конкурентность. Пермский край — один из лидеров и по количеству кандидатов в целом, и по количеству самовыдвиженцев в частности.

«Серьёзность намерений кандидатов покажет то, как они соберут документы на регистрацию», — подчёркивает она.

Главный редактор по спецпроектам медиагруппы «МАГМА» Михаил Майоров сообщил, что при сдаче документов кандидатами присутствовали члены Общественной палаты и журналисты. При необходимости Избирательная комиссия консультировала кандидатов и давала исчерпывающие пояснения, оказывала содействие в дистанционном открытии специального избирательного счета в банке.

По мнению экспертов, избирательная кампания проходит спокойно.

«Никаких эксцессов нет, ведётся серьёзное информирование о грядущих выборах со стороны краевой избирательной комиссии и территориальных избирательных комиссий, а вот подавшие документы пока не очень активно, но, может, они в полях собирают подписи для прохождения муниципального фильтра, — отметил член Общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае Михаил Мухин.

Напомним, что с 25 по 30 июля 2025 года все кандидаты должны собрать и предоставить в крайизбирком 48 подписей муниципальных депутатов из 33 округов региона в поддержку выдвижения. Депутат может оказать поддержку только одному кандидату. Самовыдвиженцы должны также собрать подписи около 20 тыс. избирателей, половина из них может быть собрана через портал «Госуслуги». Но, как подчеркнули эксперты, пока в этом вопросе самовыдвиженцы не проявляют активность.

«Это несерьёзный подход — невозможно собрать с нулевой известностью подписи муниципальных депутатов и 20 тыс. подписей избирателей. Мы должны эту активность с вами, как эксперты, видеть. Но пока мы эту активность не ощущаем», — отметила Людмила Ознобишина.

Что касается кандидатов от партий, системно работающих в муниципалитетах, у них сбор подписей депутатов вопросов не вызовет, считают эксперты.

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