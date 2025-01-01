Алёна Бронникова Соискатели из Пермского края стали в два раза чаще искать вакансии с ИИ-навыками Больше всего интерес вырос к работе с текстовыми действиями Поделиться Твитнуть

В Пермском крае более чем в два раза увеличился интерес к вакансиям, где требуются навыки работы с искусственным интеллектом. Такие данные по итогам весны 2025 года приводят аналитики сервиса «Авито Работа».

Вакансиями, где требуются навыки работы с текстовыми действиями с использованием ИИ, соискатели стали интересоваться чаще в 2,1 раза (+110%). В частности, такими действиями, как копирайтинг, SMM, PR и маркетинг. На втором месте по приросту активности (+66%) оказались вакансии с ИИ, связанные с данными и аналитикой. В их число вошли IT, управление проектами, аналитика, бухгалтерский учёт.

«Ключевой тренд — рост спроса на разработчиков ИИ, аналитиков данных, специалистов по машинному обучению, нейросетям, тренеров ИИ-систем, а также тех, кто умеет работать на стыке своей отрасли и цифровых технологий», — отметил директор сервиса HR-tech в «Авито» Дмитрий Королёв.

Ранее сообщалось, что в Прикамье уменьшилось количество предложений о работе для сисадмина. На одну вакансию приходится 17,6 резюме, что на 14% меньше, чем годом ранее.

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