Количество вакансий для сисадмина в Пермском крае уменьшилось на 14% На одну вакансию приходится 17,6 резюме Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в 2025 году сократилось количество вакансий системного администратора — было открыто порядка 220 свободных позиций, что на 14% меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит пресс-служба hh.ru по Поволжью.

По данным hh.ru, в стране на одну вакансию приходится 11,4 резюме, в Пермском крае показатель составил 17,6.





Тем временем в крае зарплатные предложения находятся на уровне 61,5 тыс. руб., а ожидания составили 70,1 тыс. руб. При этом Пермский край не вошёл в топ-10 регионов по уровню зарплат сисадминов.





В целом российские работодатели открыли 25,9 тыс. вакансий для сисадминов, что также на 14% меньше, чем годом ранее. Тем не менее, они остаются в числе пяти самых востребованных ИТ-специалистов.





Чаще всего сисадминов в этом году искали компании из отраслей «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (26%), «Розничная торговля» (9%), «Финансовый сектор» и «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (по 6%), а также «Услуги для бизнеса» (5%).

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