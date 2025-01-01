В Пермский медуниверситет поступило более 11,6 тысячи заявлений Из них на бюджетные места подано 7622 заявления Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермском государственном медицинском университете им. академика Е.А. Вагнера завершился приём документов на бюджетные места по программам специалитета. В ординатуру приём пока ещё ведётся.

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе вуза, всего было подано 11 696 заявлений на все формы обучения, а 7622 из них — на бюджетные места.

«Интерес поступающих к профессии врача растет с каждым годом. В этом году конкурс заявлений составил 14,5 чел. на место. Самыми популярными направлениями традиционно стали лечебное дело и стоматология», — рассказали в медуниверситете.

Сейчас в вузе продолжается приём документов на коммерческую форму обучения. Окончательные итоги приёмной кампании будут подведены в конце августа.

Как ранее писал «Новый компаньон», в Пермский государственный национальный исследовательский университет поступило более 33 тыс. заявлений. При этом на бюджетные места было подано 23 215 заявлений. Самый высокий конкурс наблюдался на направлениях «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент» и «Экономика».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.