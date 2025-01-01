В Пермский госуниверситет подано более 33 тысяч заявлений на поступление Из них 23 тысячи на бюджетные места Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

Более 33 тыс. заявлений на поступление подали абитуриенты в Пермский государственный национальный исследовательский университет, сообщили в пресс-службе вуза.

При этом на бюджетные места было подано 23 215 заявлений. Наиболее высокий конкурс наблюдался на направлениях «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент» и «Экономика».

Приём документов на бюджетные места в магистратуру ПГНИУ продлится до 20 августа.

Ранее сообщалось, что в Пермский политех поданы рекордные 44,5 тыс. заявлений на поступление от 10 тыс. абитуриентов со всех уголков страны. Кроме того, 11 851 заявление поступило от желающих обучаться на контрактной основе. Своё согласие на зачисление подтвердили свыше 3076 человек.

Приёмная кампания в вузе стартовала 20 июня, а 25 июля завершился приём документов на бюджетные места по направлениям бакалавриата и специалитета.

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