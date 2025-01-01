В Пермском крае назначен директор Чайковского отделения ПАО «Россетти Урал» «Чайковские электрические сети» возглавил Юрий Лунегов Поделиться Твитнуть

Информационные ресурсы ПАО «Россетти Урал» сообщают, что директором производственного отделения «Чайковские электрические сети» пермского подразделения ПАО назначен Юрий Лунегов.

Новому директору 40 лет, он уроженец Пермского края, выпускник Пермского политеха и Уральского федерального университета им. Бориса Ельцина. Весь его трудовой стаж в электроэнергетике прошёл в подразделениях компании «Россети Урал» — с должности электромонтёра оперативно-выездной бригады Чайковских электрических сетей до руководителя технического блока этого же производственного отделения.

Предшественник Лунегова в должности директора Чайковского отделения Артём Порозов стал, как уже сообщал «Новый компаньон», главным инженером пермского филиала ПАО «Россети Урал».

Чайковские электрические сети осуществляют электроснабжение потребителей в семи территориях Пермского края — Бардымском, Еловском, Куединском, Октябрьском, Осинском, Чайковском и Чернушинском муниципальных округах.

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