В Пермском крае назначен директор Чайковского отделения ПАО «Россетти Урал»

«Чайковские электрические сети» возглавил Юрий Лунегов

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Юрий Лунегов

Фото: rosseti-ural.ru

Информационные ресурсы ПАО «Россетти Урал» сообщают, что директором производственного отделения «Чайковские электрические сети» пермского подразделения ПАО назначен Юрий Лунегов.

Новому директору 40 лет, он уроженец Пермского края, выпускник Пермского политеха и Уральского федерального университета им. Бориса Ельцина. Весь его трудовой стаж в электроэнергетике прошёл в подразделениях компании «Россети Урал» — с должности электромонтёра оперативно-выездной бригады Чайковских электрических сетей до руководителя технического блока этого же производственного отделения.

Предшественник Лунегова в должности директора Чайковского отделения Артём Порозов стал, как уже сообщал «Новый компаньон», главным инженером пермского филиала ПАО «Россети Урал».

Чайковские электрические сети осуществляют электроснабжение потребителей в семи территориях Пермского края — Бардымском, Еловском, Куединском, Октябрьском, Осинском, Чайковском и Чернушинском муниципальных округах.

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