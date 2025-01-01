Главным инженером пермского филиала «Россети Урал» назначен Артём Порозов Ранее он руководил Чайковскими электрическими сетями Поделиться Твитнуть

В пермском филиале компании «Россети Урал» произошло назначение: Артём Порозов занял должность заместителя директора, став главным инженером.

Артём Порозов родился в 1987 году в с. Плеханово Кунгурского района Пермской области. Получил образование в двух вузах: он является выпускником Вятского государственного университета по специальности «электроэнергетические системы и сети», а также Уральского федерального университета им. Ельцина, где изучал менеджмент в топливно-энергетическом комплексе.

Карьера Артёма Порозова в «Россети Урал» началась с позиции электромонтера в Кунгурских электрических сетях, входящих в структуру пермского филиала. Впоследствии он продвигался по службе, занимая должности мастера и начальника службы грозозащиты и изоляции. С 2017 по 2020 год руководил Кунгурским городским районом электрических сетей, а затем возглавил технический отдел производственного отделения «Кунгурские электрические сети». В сентябре 2024 года был назначен на пост директора Чайковских электрических сетей, где и работал до настоящего времени.

Общий стаж работы Артема Порозова в сфере электроэнергетики составляет более 15 лет.

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