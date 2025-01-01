Алёна Бронникова Администрация округа в Прикамье пояснила, где произошло обрушение на стройке Происшествие обошлось без пострадавших Поделиться Твитнуть

Фото: анонимное / группа "Александровск-Яйва | LIFE" ВКонтакте

Администрация Александровского округа Прикамья прокомментировала инцидент на строительной площадке, информация о котором появилась в местных соцсетях. По словам очевидцев, 29 июля обрушились конструкции строящейся гостиницы, однако в мэрии пояснили, что разрушенными оказались балки навеса на стройке рядом с гостиницей.

«По информации администрации Александровского округа, произошло обрушение балок навеса строящегося рядом с гостиницей здания. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы», — сообщили «Новому компаньону».

Напомним, в социальных сетях очевидцы рассказали, что на площадке строительства новой гостиницы в городе произошло обрушение забетонированных перекрытий, и поделились фото. На место происшествия прибыли спецслужбы. Сообщалось, что жертв и пострадавших удалось избежать.

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