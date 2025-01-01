Алёна Бронникова На стройке гостиницы в Прикамье обрушились перекрытия На месте работают спецслужбы Поделиться Твитнуть

Фото: анонимное / группа "Александровск-Яйва | LIFE" ВКонтакте

На строительной площадке гостиницы в Александровске в Прикамье произошло обрушение конструкций. Информация появилась в местных соцсетях. Очевидцы сообщают, что на объект прибыли спецслужбы, обошлось без пострадавших.

«На стройке новой гостиницы обрушились забетонированные перекрытия. Работает скорая, полиция, газовая служба», — сообщается на стене группы «Александровск-Яйва | LIFE» ВКонтакте.

«Новый компаньон» направил запрос в краевой минздрав о возможных пострадавших. На момент публикации новости ответ не был получен.

В конце прошлого года стало известно о планах строительства в Александровске гостиницы на 88 мест. Проект получил статус приоритетного. Инвестором выступает ООО «Омега». В гостинице планируется оборудовать столовую, а у выхода разместить паркинг на 10 машино-мест. Работы по проекту планируется завершить в конце 2027 года. Планируемый объём инвестиций составляет 215 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.