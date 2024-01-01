Новую гостиницу в Александровске Пермского края построят с региональной поддержкой Работы по проекту планируется завершить в конце 2027 года Поделиться Твитнуть

На Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае 18 декабря статус приоритетного присвоен проекту компании «Омега» по строительству современной гостиницы в Александровске. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Презентуя инициативу, представитель ООО «Омега» Никита Мясников сказал: «Александровск и его окрестности — кладезь удивительных природных достопримечательностей, в том числе скал, пещер и озёр. Аналоги некоторых из них не найти не то что в Пермском крае, но и на всём Урале. Уверены, что наш проект будет способствовать росту туристического потока и привлекательности региона, предоставив гостям города комфортабельные места для размещения и отдыха».

Гостиница будет рассчитана на 88 мест, в ней также разместится столовая, у входа оборудован паркинг на 10 машино-мест. Площадь объекта составит 1,5 тыс. кв. м. Работы по проекту планируется завершить в конце 2027 года. Планируемый объём инвестиций составляет 215 млн руб.

Проект предполагает создание не менее 13 новых рабочих мест.

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