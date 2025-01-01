Алёна Бронникова
На двух крупных предприятиях Пермского края 31 июля прозвучат сирены
Местных жителей просят сохранять спокойствие
На двух крупных предприятиях Пермского края запланирована проверка систем оповещения населения. Речь идёт о Березниковском содовом заводе и филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим». Местные власти просят жителей не паниковать.
«31 июля в 10:00 на Березниковском содовом заводе и филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» состоится проверка работоспособности объектовой системы оповещения с включением звукового сигнала. Просим сохранять спокойствие», — сообщает администрация Березников.
Отмечается, что, если системы не сработают и сигнал в этот день не прозвучит, потребуется дополнительная проверка. Её организуют уже после устранения всех неисправностей.
Ранее в Перми 23 июля прошла учебная тренировка, посвящённая отработке действий в случае атак с применением дронов. Власти сообщали, что от жителей на время звучания сигнала не требуется никаких действий, учения проводятся для специалистов.
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