Алёна Бронникова На двух крупных предприятиях Пермского края 31 июля прозвучат сирены Местных жителей просят сохранять спокойствие Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На двух крупных предприятиях Пермского края запланирована проверка систем оповещения населения. Речь идёт о Березниковском содовом заводе и филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим». Местные власти просят жителей не паниковать.

«31 июля в 10:00 на Березниковском содовом заводе и филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» состоится проверка работоспособности объектовой системы оповещения с включением звукового сигнала. Просим сохранять спокойствие», — сообщает администрация Березников.

Отмечается, что, если системы не сработают и сигнал в этот день не прозвучит, потребуется дополнительная проверка. Её организуют уже после устранения всех неисправностей.

Ранее в Перми 23 июля прошла учебная тренировка, посвящённая отработке действий в случае атак с применением дронов. Власти сообщали, что от жителей на время звучания сигнала не требуется никаких действий, учения проводятся для специалистов.

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