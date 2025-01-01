Пермякам напомнили о тренировочном включении сирен 23 июля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 23 июля с 10:00 до 11:30 состоится учебная тренировка, посвященная отработке действий в случае атак с применением дронов. Об этом напомнили местные власти, отметив, что жителям города рекомендуется сохранять хладнокровие при звуках сирен и голосовых сообщениях.

Муниципальная система оповещения, включающая сирены и речевые уведомления, будет активирована в рамках командно-штабной тренировки по противодействию угрозе атак беспилотных летательных аппаратов в Перми.

В администрации города добавили, что никаких действий жителям предпринимать не нужно, учения проводятся для специалистов.

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