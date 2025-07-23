«Т Плюс» напоминает об ответственности УК и ТСЖ за включение горячей воды после гидравлических испытаний Поделиться Твитнуть

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» обращает внимание жителей: управляющие организации — УК и ТСЖ — отвечают за своевременное подключение горячей воды в квартирах после проведения гидравлических испытаний тепловых сетей. Вопросы о сроках проведения летних ремонтов, отключениях горячей воды и сроках возобновления подачи горячего водоснабжения, в первую очередь, нужно адресовать управдомам по телефонам, указанным в квитанциях.

После завершения процесса гидравлических испытаний тепловых сетей именно обслуживающая организация — УК/ТСЖ — обеспечивает приём теплоносителя в доме для того, чтобы подача горячей воды в квартиры возобновилась. Именно управдом обязан проверить внутридомовые сети и обеспечить их готовность к включению коммунальной услуги. Процесс подключения домов к коммунальной услуге контролируют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в Вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую Ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8(342)259-39-98 и на специализированный портал https://tss.tplusgroup.ru.

«Свяжитесь с соседями, просмотрите информационную ленту в домовом чате/группе УК-ТСЖ в соцсети, проверьте сайты городских коммунальных служб. Отсутствие горячей воды не обязательно может быть вызвано ремонтами на теплосетях, иногда дело в работах внутри дома, которые ведёт жилищная организация. Управдом обязан принимать обращения собственников квартир и оперативно информировать граждан о причинах отсутствия горячей воды», — отмечает технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Всего в ходе межсезонной подготовки энергетики «Т Плюс» проведут подготовку 2056 км теплосетей в краевой столице.

Гидравлические испытания 23.07.2025-26.07.2025

ул. Нижнекамская, 25а;

ул. Воронежская, 1, 3, 8, 17а, 19, 20, 22, 24, 29, 33, 37, 41, 44, 55, 56, 58, 59;

ул. А. Фадеева, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 13а, 14, 15;

ул. Глазовская, 1, 1а, 3, 7, 9, 11/1;

ул. Мензелинская, 7, 9, 12, 14, 15, 16;

ул. Ласьвинская, 110;

ул. И. Панфилова, 2, 4а, 6а, 6б, 6/1, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 11а, 12, 13а, 14, 14/1, 9, 16, 17б, 18, 18а, 19, 20;

ул. Херсонская, 2;

ул. Ялтинская, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17;

ул. 2-я Буровая, 13;

ул. Дунайская, 15, 17, 19.

Гидравлические испытания 28.07.2025-11.08.2025

ул. Пермская, 2, 3, 8, 10, 11, 11а, 17, 22, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39а, 41, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 51а, 51б, 52а, 53, 54, 56, 58, 60, 60в, 62, 62в, 64, 64а, 66, 72;

ул. 25-го Октября, 9, 12, 17, 18, 18а, 22, 24;

ул. С. Клименко, 1, 3, 3а;

ул. Екатерининская, 10, 24, 28, 30, 32, 32а, 44, 48, 48а, 52, 56, 64, 66, 68;

ул. Газеты «Звезда», 20, 24, 24а;

ул. М. Горького, 1, 2, 3, 14а, 14б, 15, 18, 20, 21, 22а, 24, 27, 28, 30, 34, 36;

ул. Сибирская, 8, 17б, 19, 23, 25;

ул. В. Ленина, 7, 7а, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 18, 19, 22, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 42в, 44, 46а;

ул. Петропавловская, 7а, 8а, 9, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 15д, 16а, 18, 18а, 20;

ул. Н. Островского, 6, 9, 15, 15а, 20а, 21, 22;

ул. Советская, 1, 3, 6, 7а, 8, 10, 18, 18а, 18б;

ул. Монастырская, 2, 2а, 5, 7;

ул. Мира, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 41а, 41/1, 64, 66, 66а, 66б, 66в, 68, 68а, 68б, 70, 70а, 70в, 72;

ул. 9 Мая, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 18а, 18/1, 20, 22, 24;

ул. Космонавта Беляева, 8;

ул. Комбайнеров, 39, 39б;

ул. Н. Баумана 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 25а, 25б, 25г;

ул. Ф. Старцева, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1а, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 7, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11, 11а, 13, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 17, 17а, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 23, 31, 31а;

ул. А. Макаренко, 6, 10а, 12а, 12б, 14а, 16а, 18, 19, 21, 23, 25;

ул. А. Грибоедова, 68;

ул. Лесная, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4;

ул. Н. Крупской, 79, 81, 83;

ул. А. Гайдара, 7а, 9а, 11а, 13а;

ул. Пушкарская, 88, 90, 92, 92/1, 92/2, 92/3, 94, 96, 98, 100, 128, 130, 132, 134, 142;

ул. Агатовая, 26, 28, 32, 36;

ул. Сакко и Ванцетти, 93а, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111;

ул. Уинская, 1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 5, 7, 9, 4, 4а, 4б, 6, 8, 8а, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 42/1, 44, 66, 68;

ул. Сапфирная, 9, 10, 12, 12а, 13, 14, 15, 16;

ул. Серебристая, 8, 12, 14, 16, 18;

ул. С. Звонарева, 1, 2, 2/1, 3, 4, 4а, 4/1, 4/2, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 37, 39, 39а, 41, 43, 43а, 45;

ул. К. Лякишева, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5;

ул. О. Шмидта, 56, 56Б;

ул. А. Юрша, 1, 3, 3а, 5, 7а, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 9, 9а, 11, 21, 23, 25, 25/1, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42а, 54, 56, 56а, 60, 60а, 62, 64, 64а, 72, 74, 80, 82, 84, 86, 92, 96, 100;

ул. П. Пономарева, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14/1, 14/2, 56, 56а, 65, 75, 77а, 79, 81, 87, 91;

ул. Подольская, 33, 35.

Гидравлические испытания 29.07.2025-12.08.2025

шоссе Космонавтов, 47, 48;

ул. Челюскинцев, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

ул. А. Мильчакова, 3, 5, 11, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 37;

ул. Полевая, 2, 5, 7, 10;

ул. И. Крылова, 15, 15а, 17, 34, 36;

ул. Вильвенская, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

ул. Связистов, 4, 5;

ул. Г. Овчинникова, 2, 5, 7, 8;

ул. Горняков, 5а, 6, 7;

ул. Н. Гастелло, 5, 6, 7, 10;

ул. Д. Левченко, 11, 13, 17, 21;

ул. Луньевская, 5,

переулок Бершетский, 3, 6;

ул. Г. Котовского, 2а, 4;

переулок Бисерский, 5.

Гидравлические испытания 30.07.2025-13.08.2025

ул. В. Куйбышева, 86, 88, 95а, 95/65, 97, 97а, 99/81, 101;

ул. К. Цеткин, 12, 12а, 14, 14б, 16, 16а, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 33, 31;

ул. Коминтерна, 17, 25, 30;

ул. В. Белинского, 50, 52;

ул. П. Соловьева, 9, 9а, 12, 14;

Комсомольский проспект, 71, 73, 75, 77, 79, 81;

ул. Ю. Смирнова, 9, 10;

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ул. Коммунистическая, 4, 5, 7, 8, 10;

ул. Чусовская, 18а, 20а, 22а, 24а, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42;

ул. Береговая, 41, 42;

ул. Сосновая, 6.

Гидравлические испытания 31.07.2025-02.08.2025

ул. 5-я Каховская, 8а, 8в, 8/1, 8/2, 8а, 8б, 10, 10а;

ул. Адмирала Ушакова, 32, 34а, 36, 36Б, 49, 53, 55/1, 55/2, 57/1, 57/2, 57/3, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 65/1, 65/2, 65/3, 76;

ул. Батумская, 8, 11;

ул. Водников, 29а, 59, 65, 65а, 83;

ул. Волгодонская, 5, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 26, 26/1, 26/2;

ул. М. Калинина, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49;

ул. И. Каляева, 11, 11/1, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 35, 35а;

ул. Капитанская, 12, 21, 22, 22а;

ул. Нижнекурьинская, 4, 8, 10, 12, 38;

ул. Сокольская, 123;

ул. Г. Танцорова, 7, 11, 14, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 48, 50;

ул. Черниговская, 1, 5, 9;

ул. Юнг Прикамья, 10;

ул. Капитана Пирожкова, 25, 32, 33, 36, 37, 38, 40;

ул. Байкальская, 3/1, 3/2, 5/1, 9, 11;

ул. Туапсинская, 20;

ул. Оханская, 17;

ул. Теплоходная, 14, 14а.

Гидравлические испытания 01.08.2025-15.08.2025

ул. А. Борчанинова, 15, 62, 85;

шоссе Космонавтов, 6, 8, 10, 10а, 14, 16, 18;

переулок Баковый, 5;

ул. А. Пушкина, 102, 104, 107а, 108, 108а, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 115а, 116а, 116б, 116в;

ул. Екатерининская, 133, 135, 141;

ул. А. Луначарского, 94, 96, 103, 105, 122а;

ул. Н. Крисанова, 26, 26а, 26Б.





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