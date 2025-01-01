Оштрафована компания, привёзшая в Пермь тонну абрикосов с плодожоркой Фирма не уведомила Россельхознадзор о факте заражения продукции Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

В Пермском крае компания поплатилась за то, что не уведомила Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю о выявлении карантинного организма в партии свежих абрикосов весом в 1 тонну.

Как уточнили в ведомстве, в июле этого года региональное управление Россельхознадзора по согласованию с прокуратурой провело внеплановую проверку документации в ООО «Глобус». Эта компания занимается оптовой торговлей фруктами и овощами.

Во время проверки выяснилось, что при инспекции 1 тонны абрикосов, привезённых из Узбекистана, и последующем лабораторном анализе, проведенном Пермским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», был обнаружен карантинный вредитель — восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck.). При этом компания ранее не уведомила Россельхознадзор о факте обнаружения признаков заражения подкарантинной продукции.

В связи с этим 29 июля надзорное ведомство привлекло компанию к административной ответственности по ст. 10.3 КоАП РФ (Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции).

В качестве меры наказания ООО «Глобус» назначили штраф. Его сумма не уточняется.

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