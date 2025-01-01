Мост через реку Кашкалак в Пермском крае отремонтировали на 70% Завершение работ запланировано на строительный сезон 2025 года Поделиться Твитнуть

В Еловском муниципальном округе, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», проводится капитальный ремонт моста через р. Кашкалак. Объект расположен на 32 км автодороги Барда—Ятыш—Кукуштан—Чайковский и играет ключевую роль в транспортном сообщении, сельскохозяйственной деятельности и социальной жизни местного населения, сообщили в пресс-службе минтранса.

После реконструкции протяженность моста увеличится с 12,9 до 16,1 м. Вместо цементобетонного покрытия будет уложен современный асфальтобетон, а железобетонные парапетные ограждения заменят на металлические барьерные. Также будет установлена система освещения, которой ранее не было. Ремонт позволит увеличить допустимую нагрузку на мост, чтобы соответствовать современным стандартам.

Специалисты краевого Управления дорог и транспорта сообщили, что уже завершены работы по обустройству новых опор, пролётного строения и мостового полотна. Проведены работы по укреплению откосов и русла реки, построена новая подпорная стенка для предотвращения размыва, отремонтированы водопропускные трубы на подъездах к мосту. В настоящее время завершается укладка асфальта на самом мосту и подходах к нему, частично установлены перила и барьерные ограждения. В процессе находится обустройство водоотводных лотков и колодцев. В заключение будут установлены новые дорожные знаки, нанесена разметка и установлены опоры освещения.

Реконструкцией занимается компания «Техдоргрупп», готовность объекта оценивается в 70%. Завершение капитального ремонта запланировано на строительный сезон 2025 года.

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