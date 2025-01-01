Обвиняемый в педофилии пермяк вырвал страницы из уголовного дела Теперь он привлечён к уголовной ответственности за препятствие правосудию Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Житель Пермского края стал фигурантом уголовного дела за воспрепятствование отправлению правосудия, об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

Мужчина, будучи обвиняемым в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, во время ознакомления с материалами дела, в присутствии секретаря судебного заседания, изъял несколько страниц из тома дела и попытался спрятать их в карман.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 294 УК РФ за вмешательство в отправление правосудия. Несмотря на отказ от дачи показаний, его противоправные действия были зафиксированы свидетелями.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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