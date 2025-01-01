Пермский фестиваль импакт-кино «Лампа» объявил шорт-лист суперкороткого метра Победителя объявят в сентябре Поделиться Твитнуть

XII Международный фестиваль импакт-кино «Лампа», который пройдёт в Перми, представил шорт-лист в категории суперкороткого метра. Эта номинация, реализуемая в рамках конкурса VK клипов, уже второй год является частью фестиваля «Лампа» и имеет целью не только продемонстрировать молодым пользователям социальных сетей значимость вдохновляющего кино, но и стимулировать их к созданию подобных видеороликов.

В этом году конкурс VK клипов под названием «Лампа вдохновляет» проходил с 30 июня по 18 июля при поддержке ВКонтакте, официальной соцсети фестиваля. Участникам было предложено снять короткое вертикальное видео на важную социальную тему, которое простым и доступным языком вдохновило бы зрителей на поиск решений актуальных проблем.

Конкурс поддержали известные актеры и блогеры, амбассадоры и члены жюри «Лампы»: Даниил Муравьев, Леон Кемстач, Максим Логинов и Ольга Смирнова. Они записали мотивирующие видео и призвали своих подписчиков делиться идеями о том, как сделать мир лучше, используя хэштег #лампаидеяконкурс. В результате конкурс охватил 1,3 млн просмотров, было создано 64 вдохновляющих клипа, из которых 9 вошли в шорт-лист фестиваля.

Ознакомиться с шорт-листом можно на сайте фестиваля: https://lampa.film/shortlist-vk-clips-2025/.

Полуфиналисты конкурса будут приглашены в Пермь на XII Международный кинофестиваль «Лампа», который пройдет с 12 по 14 сентября. Там их вдохновляющие VK клипы впервые покажут на большом экране. Главным призом станет возможность создать сценарий короткометражного фильма на основе клипа-победителя при поддержке продюсерского центра LAMPA.

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