Пять управляющих компаний Перми наказаны за грязь у мусорных контейнеров Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Лисин

В Перми пять управляющих компаний понесли административное наказание за неудовлетворительное состояние мест сбора мусора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, ссылаясь на результаты проверок.

Инспекции проводились в Кировском районе города. Было установлено, что ряд контейнерных площадок в Закамске не соответствуют установленным нормам.

В частности, недостатки были выявлены по следующим адресам: ул. Автозаводская, 18; ул. Калинина, 68; ул. Маршала Рыбалко, 105; ул. Судозаводская, 8 и ул. Торговая, 20.

По информации прокуратуры, данные площадки были загрязнены отходами, а сами контейнеры находились в состоянии, непригодном для дальнейшей эксплуатации. При этом, как подчеркивает ведомство, управляющие компании, ответственные за содержание данных территорий, не выполнили свои обязанности в полном объёме.

По итогам проверки, руководителям указанных пяти УК были вынесены представления. Прокуратура привлекла юридические лица к ответственности в соответствии со статьей КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований в сфере обращения с отходами производства и потребления.

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