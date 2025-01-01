В Пермь привезут ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца

По благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия, главы Пермской митрополии, с 1 по 9 августа в Пермскую епархию будет доставлен ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца из Санкт-Петербургского Воскресенского Новодевичьего монастыря.





С 1 по 6 августа он будет выставлен в Свято-Троицком кафедральном соборе Перми (ул. Монастырская, 95), а с 7 по 9 августа — в Крестовоздвиженском соборе Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря.





Поклонение святыне будет доступно в рамках VII Всероссийского фестиваля православной культуры «Свет Белогорья», который пройдёт на территории Белогорского монастыря 9 августа.





В этот день митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий проведет Божественную литургию в Крестовоздвиженском соборе. После богослужения состоится концерт с участием архимандрита Гермогена (Еремеева) и квартета «Урал», Антона и Виктории Макарских, а также иеромонаха Фотия. В рамках фестиваля будут организованы мастер-классы и «Ремесленный двор».