В Пермском крае полиция расследует уголовное дело о хищении электроэнергии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В местное отделение МВД поступила информация о несанкционированном потреблении электроэнергии в одном из населенных пунктов Чернушинского округа Прикамья. На место предполагаемого преступления была направлена оперативная группа.

В ходе проверки выяснилось, что в мае 2025 года сотрудники энергоснабжающей организации зафиксировали факт нелегального подключения кабеля к электросетям для обеспечения электроэнергией частного домовладения. Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель 1974 г.р.

Мужчина признался, что в мае 2024 года самовольно подключился к электросети на своей даче. Впоследствии он использовал электроприборы в доме, не оплачивая потреблённую электроэнергию. В результате его действий ресурсоснабжающая организация понесла убытки в размере более 2,2 млн руб.

Задержанный признался в содеянном, объяснив, что использовал мощное отопительное оборудование для сушки дома.

Следственным отделом территориального подразделения МВД возбуждено уголовное дело по ст. 165, ч. 1 УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

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