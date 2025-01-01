Алёна Бронникова На проект проезда от Советской к заводу Шпагина в Перми выделили 4 млн рублей Документацию подготовят до мая 2026 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Перми планируют до 15 мая 2026 года подготовить проектную документацию для строительства проезда от ул. Советской к корпусу завода им. Шпагина на ул. Советской, 1б. На эти цели из бюджета муниципалитета выделили 4,2 млн руб.

Дорога будет четвёртой категории, с двумя полосами движения, тротуаром и ливневой канализацией. Протяжённость составит 95 м, площадь озеленения — 0,3 га. Дорогу планируют оборудовать видеонаблюдением.

Компания, которая займётся инженерными изысканиями и разработкой проекта, должна предусмотреть комфортные и безопасные условия для всех участников движения, в том числе водителей, пассажиров общественного транспорта, велосипедистов и пешеходов, рассмотреть возможность обособленной организации движения общественного транспорта и перспективного строительства трамвайных путей, размещение остановочных пунктов, организованного водоотвода с проезжей части и тротуаров.

Также проектом, как указано в техзадании закупки, будут продуманы установка опор наружного освещения, светофорных объектов, дорожных знаков, устройство пешеходных переходов с покрытиями противоскольжения, создание безбарьерной среды для маломобильных жителей, замена аварийных деревьев и кустарников и высадка новых.

Проект должен быть подготовлен до 1 февраля, до 15 мая — получить положительное заключение экспертизы. Компанию, которая разработает проект, выберут 15 августа. Контракт будет заключён с МКУ «Пермблагоустройство».

В июне «Новый компаньон» писал, что власти Перми распорядились изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 570 кв. м и 10 гаражей-боксов в ГСК № 10 для строительства проезда к культурно-рекреационному пространству. Речь идёт о территории рядом с заводом им. Шпагина, где в 2024 году на ремонт закрылся надземный пешеходный переход.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.