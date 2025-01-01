Алёна Бронникова Для размещения пешеходного моста у Перми I подготовят проект планировки территории Его протяжённость составит 150 м Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минимущество Пермского края поручило МКУ «Пермблагоустройство» подготовить проект планировки и проект межевания территории для размещения пешеходного мостового перехода вблизи станции Пермь I и завода им. Шпагина. Работы будут выполнены в течение двух лет за счёт средств бюджета Перми.

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Планируется, что протяжённость моста составит 150 м, уточнить параметр необходимо при разработке проекта планировки.

«Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики — размещение улично-дорожной сети: мостового пешеходного перехода «Шпагина», протяжённость — 150 м, расположенного в границах территории в Ленинском районе города Перми», — отмечается в техзадании.

Территория, где будет размещён объект, включает в себя два земельных участка площадью 0,14 га вблизи строящегося здания художественной галереи. Инициатор подготовки документации — департамент дорог и благоустройства.

Фото: Публичная кадастровая карта

Кроме того, с другой стороны от завода им. Шпагина, где в 2024 году на ремонт закрылся надземный пешеходный переход, запланирована реконструкция улично-дорожной сети и строительство участка квартальной улицы. Департамент распорядился изъять для этого в муниципальную собственность земельный участок площадью 570 кв. м и 10 гаражей-боксов в ГСК № 10.

В апреле стало известно, что на строительство надземного пешеходного перехода рядом с заводом Шпагина из бюджета Перми планируют выделить 164,4 млн руб. в 2026 году предлагается направить 164,4 млн руб. В рамках проекта «Компактный город» у социокультурного пространства на ул. Советской, 1б будет построен крытый надземный переход со сходами к новой платформе на станции и к зданию вокзала.

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