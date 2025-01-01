На ремонт надземного перехода у завода Шпагина в Перми выделят 164 млн рублей Средства предусмотрят в бюджете муниципалитета на 2026 год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На ремонт надземного пешеходного перехода рядом с заводом Шпагина из бюджета Перми планируют выделить 164 млн руб. Соответствующая информация опубликована в проекте поправок к бюджету муниципалитета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Документ опубликован на сайте гордумы

Как указано в перечне объектов капстроительства муниципальной собственности и приобретаемой в муниципальную собственность недвижимости, на строительство надземного пешеходного перехода «Шпагина» в 2026 году предлагается направить 164,4 млн руб. Исполнителем указан департамент дорог и благоустройства.

Напомним, надземный переход, ведущий через железнодорожные пути от станции Пермь I к территории у завода Шпагина, был закрыт осенью 2024 года. В РЖД сообщали, что мост закрыт в связи с началом ремонтных работ. В рамках проекта «Компактный город» здесь будет построен крытый надземный переход со сходами со стороны ул. Советской — к новой платформе на станции, со стороны ул. Монастырской — к зданию вокзала. Окончание работ запланировано на 2026 год.

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