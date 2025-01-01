В Прикамье закрыли буфет спортивной школы «Синий кит» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кунгуре Пермского края деятельность буфета спортивной школы «Синий кит» приостановлена на три месяца по решению суда. Как стало известно, причиной стали многочисленные нарушения санитарных норм, выявленные в ходе проверки Роспотребнадзора. Буфет, расположенный на ул. Гребнева, 81, не соответствовал санитарно-эпидемиологическим требованиям, что создавало угрозу для здоровья посетителей. Об этом пишет «Рифей».

В частности, были зафиксированы нарушения в процессе приготовления, хранения и реализации пищевой продукции и напитков. Обработка сырья и готовых блюд осуществлялась в одном и том же помещении. Для мытья различных продуктов использовалась одна мойка. Отсутствовала необходимая маркировка на продуктах, оборудовании и инвентаре. Не были предусмотрены отдельные моечные ванны для обработки овощей, мяса, птицы и яиц. Кроме того, отсутствовали специализированные столы для приготовления холодных закусок. При изготовлении продукции не соблюдались технологические карты. Также установлено отсутствие у сотрудников необходимых медицинских книжек.

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