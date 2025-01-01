В Пермском крае восстановят историческое кладбище Оно станет частью туристического маршрута Поделиться Твитнуть

Фото: Сергей Толчин

Глава администрации Кунгурского округа провёл совещание, посвящённые восстановлению историко-ландшафтного комплекса под открытым небом «Вознесенский некрополь». После обсуждения было решено создать рабочую группу при муниципалитете под руководством директора Кунгурского музея-заповедника Сергея Мушкалова. Об этом сообщается на странице главы Кунгурского округа Сергея Толчина.

По его словам, в рабочую группу войдут также чиновники администрации, депутаты местной думы и общественники.

Власти решили провести ревизию земельного участка, чтобы навести порядок на объекте и перенести оставшиеся надгробия к Вознесенскому храму. Священнослужители проведут в этом месте панихиду.

Депутат местной думы и один из лидеров туристического направления Галина Теклюк сообщила, что, кроме сохранения и увековечения памяти кунгуряков разных поколений, это направление раскрывает туристический потенциал.

Рабочая группа подготовит комплексный проект сохранения исторической памяти, а для дальнейшего развития впишет его в туристический маршрут.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале июля местные жители обратили внимание, что на кладбище снесены надгробья и плиты.

Вознесенское кладбище появилось в 1829 году. Оно расположено на выезде из Кунгура, на берегу Ирени. В центральной части некрополя — церковь Вознесения Господня. Это здание возвели в 1833-1844 годах по проекту архитектора Иосифа Шарля. Одновременно со строительством храма там начали хоронить местных жителей. В некрополе также есть захоронения сосланных в Кунгур участников польских восстаний 1860-х годов, а во время Гражданской войны на территории кладбища похоронили 14 солдат Чехословацкого легиона, которые погибли с декабря 1918-го по январь 1919 года в окрестностях города.

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