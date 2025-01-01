Под Кунгуром в Пермском крае разрушают историческое кладбище Здесь захоронены ссыльные поляки и солдаты Чехословацкого легиона Поделиться Твитнуть

Фото: Наталья Русецкая

На одном из старейших кладбищ Кунгура, рядом с церковью Вознесения Господня, снесены надгробья и плиты. Об этом сообщает телеграф-канал «СВИП Кунгур | Новости Кунгурского округа».

В 2010 году в этом месте начались работы по созданию историко-ландшафтного комплекса «Вознесенский некрополь». Объект планировалось разместить на сохранившейся части кладбища. Однако сейчас участок представляет собой заброшенную территорию с развороченными надгробьями.

Фото: Наталья Русецкая

Вознесенское кладбище появилось в 1829 году. Оно расположено на выезде из Кунгура, на берегу Ирени. В центральной части некрополя — церковь Вознесения Господня. Это здание возвели в 1833-1844 годах по проекту архитектора Иосифа Шарля. Одновременно со строительством храма там начали хоронить местных жителей.

В некрополе несколько участков: православный, мусульманский, католический и иудейский. На кладбище хоронили местных купцов, мещан, чиновников, то есть представителей разных городских сословий. Кроме того, в некрополе есть захоронения сосланных в Кунгур участников польских восстаний 1860-х годов.

Во время Гражданской войны на территории кладбища похоронили 14 солдат Чехословацкого легиона, которые погибли с декабря 1918-го по январь 1919 года в окрестностях города.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.