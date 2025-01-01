Алёна Бронникова Три участка в Прикамье «Дом.РФ» выставит на торги в конце года Ведётся подготовка необходимых документов Поделиться Твитнуть

«Дом.РФ» планирует выставить на торги три участка в Прикамье под разные виды разрешённого использования. По информации на сайте финансового института, торги запланированы на третий и четвёртый кварталы 2025 года.

В третьем квартале состоится аукцион по продаже земельного участка площадью 0,40 га по ул. Декабристов, 23 к 6 в Чайковском. Он предназначен для парковки автомобилей. По информации публичной кадастровой карты, его стоимость оценивается в 2,6 млн руб.

В четвёртом квартале планируется реализовать на торгах ещё одни объекты, расположенные по ул. Декабристов, 23 к 6 в Чайковском. В частности, земельный участок площадью 0,3 га, девятиэтажное административное здание площадью 6,5 тыс. кв. м и помещение в 1,3 тыс. кв. м. Вид разрешённого использования — для эксплуатации здания учебно-лабораторного корпуса.

По данным кадастровой карты, здание было построено в 1990 году, использовалось как учебно-лабораторный корпус ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова». Его кадастровая стоимость составляет 135,9 млн руб., стоимость земельного участка — 2,4 млн руб. Помещение находится на втором этаже нежилого здания по ул. Декабристов, 23 к 5, его цена составляет 16,6 млн руб.

Также запланирована продажа участка в Верхних Муллах площадью 0,2 га. Он расположен вдоль Западного обхода Перми, рядом с развязкой на ш. Космонавтов. На нём разрешено строить магазины и торговые комплексы. Кадастровая стоимость составляет 6,9 млн руб. Аукцион пройдёт в четвёртом квартале года.

Начальная цена всех объектов пока не определена. Документы находятся в стадии подготовки.

Как сообщалось ранее, в Пермском крае составили перечень объектов культурного наследия для восстановления с помощью бизнеса и дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот при участии АО «Дом.РФ». После реставрации в них могут разместиться рестораны, отели, офисы компаний.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.