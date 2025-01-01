Алёна Бронникова Хедлайнером фестиваля к Дню строителя в Перми станет группа «Вирус» Мероприятие пройдёт на эспланаде 9 августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В честь Дня строителя 9 августа на эспланаде в Перми пройдёт фестиваль «Город, где строят мечты» (0+), хедлайнером которого станет популярная в конце 1990-х — 2000-х группа «Вирус». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Главным событием фестиваля станет III региональный конкурс профмастерства «Настрой-2025». Специалисты будут выполнять практические задания, продемонстрируют навыки и умение применять современные строительные технологии. Среди сотрудников 27 компаний будут выбраны победители в шести номинациях: монтажник каркасно-обшивных конструкций, штукатур, каменщик, сварщик, плиточник и лучшая служба заказчика.

Затем с 13 до 19 часов для всех посетителей пройдут мастер-классы, челленджи, будут организованы караоке в кабине бульдозера, зоны для фото и контента. В завершение пройдёт концерт, специальным гостем которого станет группа «Вирус».

Ранее стало известно, что в конце августа Пермь посетит российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев. Он станет одним из спикеров форума «Города будущего».

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