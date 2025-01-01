Следователи рассказали подробности убийства мужчины в массовой драке в Перми Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю

Следователь СУ СКР по Пермскому краю предъявил пермяку обвинения в преступлениях, квалифицируемых ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти), ч. 3 ст. 30 , п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек), сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в ночь на 27 июля 2025 года на ул. Крупской в Перми произошло убийство. Предварительное расследование показало, что между мужчинами, ранее не знакомыми друг с другом, после употребления алкогольных напитков вспыхнула ссора. В ходе конфликта 41-летний обвиняемый ударил 34-летнего мужчину ножом в грудь, что привело к его смерти.

Не останавливаясь на этом, обвиняемый нанёс ножевое ранение в область груди 27-летнему местному жителю. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Обвиняемый был задержан следователями, и ему предъявлено официальное обвинение. В настоящее время готовится обращение в суд с просьбой о заключении обвиняемого под стражу в качестве меры пресечения.

Следователем был проведён осмотр места преступления, изъяты улики, включая нож, который является орудием преступления и доказывает причастность обвиняемого к содеянному. Назначены необходимые экспертизы. Ведутся допросы свидетелей и других лиц, обладающих информацией, имеющей значение для расследования. Расследование по данному уголовному делу продолжается.

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