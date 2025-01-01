Алёна Бронникова В Пермском крае зарегистрировали новую компанию по добыче драгоценных камней Компания находится в Краснокамске Поделиться Твитнуть

В Пермском крае зарегистрировали новую компанию, которая будет заниматься геологоразведочными работами и добычей драгоценных камней. Согласно данным выписки из ЕГРЮЛ, ООО «Уралгеопоиск» было создано 11 июля.

Юридический адрес компании указан в Краснокамске. Учредитель и генеральный директор — Артём Санников. Уставный капитал организации составляет 10 тыс. руб.

Основной вид деятельности — геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Дополнительные виды деятельности — лесохозяйственная, лесозаготовки, добыча драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов, производство драгметаллов, а также оптовая торговля металлами и металлическими рудами, золотом и другими драгоценными металлами, лесо- и стройматериалами. Информация о лицензиях на осуществление деятельности отсутствует.

Артём Санников в январе 2025 года зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Основным видом деятельности также являются геологоразведочные работы, дополнительными — разведочное бурение, геодезическая и картографическая деятельность, разработки в области естественных и технических наук, инженерные изыскания, работы в области компьютерных технологий, консультационные и информационные услуги.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском крае зафиксировано сокращение индекса промышленного производства. За первые четыре месяца 2025 года он составил 98,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, добыча полезных ископаемых — 98,1%.

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