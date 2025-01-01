Индекс промпроизводства в Прикамье снизился на 1,2% Пермьстат подвёл итоги за четыре месяца 2025 года Поделиться Твитнуть

В Пермском крае вновь отмечено небольшое сокращение индекса промышленного производства. По данным Пермьстата, за первые четыре месяца 2025 года, с января по апрель, он составил 98,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Добыча полезных ископаемых — 98,1%.

В обработке наибольший спад зафиксирован в отраслях, занимающихся производством электрооборудования (падение на 38,9%), транспортных средств (снижение на 34,8%), полиграфии (сокращение на 32,5%), на металлургическом производстве (-27,2%).

В то же время наблюдается положительная динамика в производстве мебели (рост на 31,7%), машин и оборудования (увеличение на 14,2%), а также лекарственных средств (+5,9%) и в химической промышленности (подъём на 5,8%).

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